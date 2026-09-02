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Darıca'da Teras Yangını Korkuttu

Darıca'da Teras Yangını Korkuttu
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Kocaeli Darıca'da bir binanın teras katında çıkan yangın kısa sürede büyüdü, mahalleliyi sokağa döktü. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, yaralanan olmazken maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir binanın teras katında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü. Büyük korkuya neden olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kazım Karabekir Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan binanın teras katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Büyük korkuya sebep olan yangın, mahalleliyi sokağa döktü. İhbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla tamamen söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken teras katta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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