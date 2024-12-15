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Tepki ve bravo sesleri aynı anda yükseldi, bakan Göktaş'ı duymak zor oldu

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TBMM'deki bütçe görüşmelerinde bakanlığın yıl içindeki faaliyetlerini anlatan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın konuşması esnasında ilginç anlar yaşandı. AK Parti sıraları Göktaş'ı sık sık "bravo" diye bağırarak desteklerken, muhalefet sıralarından ise tepki sesleri yükseldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın TBMM'deki konuşmasında ilginç anlar yaşandı. AK Partili milletvekilleri Bakan Göktaş'ı sık sık alkışlarla desteklerken, muhalefet sıralarından tepki sesleri yükseldi.

BAKAN GÖKTAŞ'IN TBMM'DEKİ KONUŞMASINDA İLGİNÇ ANLAR

TBMM G

enel Kurulu'nda, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri ele alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da bütçe görüşmeleri kapsamında TBMM kürsüsünde açıklamalarda bulundu.

AK PARTİ DESTEKLEDİ, MUHALEFET TEPKİ GÖSTERDİ

Bakanlığının yıl içindeki faaliyetlerini anlatan Bakan Göktaş'ın konuşması sırasında TBMM'de ilginç anlar yaşandı. AK Parti sıraları Bakan Göktaş'a sık sık alkışlarla ve "bravo" diyerek destek verdi. Muhalefet sıralarından ise Bakan Göktaş'a tepki sesleri yükseldi.

Tepki ve bravo sesleri aynı anda yükseldi, bakan Göktaş'ı duymak zor oldu
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıKralçıplak:

Bu Bakanlığıa atananlarda sürekli bir sıkıntı oluyor nedense

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıMGk:

Kadın hakları bahaneleri o haklar zaten fazlasıyla var amaç travestilere oğlancılara hak tanımak arada kaynatmak

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
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Haber Yorumlarıemre can:

akp demek hırsızlık yolsuzluk rant rüşvet demek

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
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