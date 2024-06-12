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Tepki çeken görüntü! Koyunları sokak ortasında kestikleri yetmezmiş gibi bir de kanlarını yola akıttılar

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Adana'da yabancı uyruklu kişilerin çoğunlukta olduğu bir mahallede kayda geçen görüntüler bu kadarına da pes dedirtti. Kasap dükkanının önündeki kaldırıma yatırılan koyunların usulsüz şekilde kesilerek kanlarının caddeye akıtıldığı görüldü. Kesim işlemi sırasında insan sağlığının hiçe sayıldığı o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Adana'da kayda geçen görüntülerde kasap dükkanının önündeki kaldırıma yatırılan koyunların hiçbir hijyen tedbiri alınmadan kesildiği anlar tepki topladı. Bölgede yaşayan vatandaşlar, Tarım ve Orman Bakanlığı ile belediye yetkililerinin bu duruma bir an önce müdahale etmesini istiyor.

O ANLARI ÇOK NORMAL BİR DAVRANIŞ GİBİ KARŞILADILAR

Kasap dükkanının önündeki kaldırıma çok sayıda koyunun yatırıldığı ve tek tek boyunlarının kesildiği görüldü. Can çekişen hayvanların kanları oluk oluk yola akmaya başladı. O sırada caddeden geçen yayalar ve sürücüler ise hiçbir şey olmamış gibi geçip gitti.

HİJYENDEN UZAK GÖRÜNTÜLER TEPKİ TOPLADI

İnsan sağlığının hiçe sayıldığı ve hiçbir hijyen tedbiri alınmadan yapılan usulsüz kesim işlemi sosyal medyada tepki topladı. Her gün binlerce insanın ayak bastığı sokaklarda kesilen hayvanların temizlikten uzak görüntüleri mide bulandırdı.

VATANDAŞ, YETKİLİLERDEN ÇÖZÜM İSTİYOR

Kesim, sağlık açısından risk taşımasının yan sıra çevre kirliliğine de neden oluyor. Kan temizleme işlemi için bir kişinin elindeki hortumla kendince temizlik yaptığı görüldü. Bölgede yaşayan ve bu durumdan rahatsız olan vatandaşlar ise Tarım ve Orman Bakanlığı ve belediye yetkililerinin bir an önce harekete geçerek artık normalleştirilmiş bu görüntüye bir son vermesini istiyor.

Kaynak: Haberler.com / Eymen Dursun - 3.Sayfa

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