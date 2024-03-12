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Teoman konserinde en önde olabilmek için birbirleriyle yarıştılar

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Şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine hitap eden Teoman'ın Eskişehir'deki konserinde ön sıralardan yer kapmak isteyen yüzlerce kişi birbiriyle yarıştı.

Eskişehir'de düzenlenen Teoman konserinde kapıların açılmasıyla ön sıralarda yer kapmak için koşan yüzlerce kişinin videosu görenleri hayrete düşürdü.

KAPILARIN AÇILMASIYLA KOŞTULAR

Geçtiğimiz cumartesi günü Eskişehir'de düzenlenen konser organizasyonunda ünlü sanatçı Teoman sahne aldı. Saat 18.00'da kapıları açılan konser alanına giren yüzlerce kişi, sevdiği sanatçıyı en önden görmek için adeta birbiriyle yarıştı. Konser alanının girişinden sahne önüne kadar maratonu aratmayan koşu yarışı, görenleri hayrete düşürdü. Konserde yüzlerce kişi, keyifli dakikalar geçirdi.

Teoman konserinde en önde olabilmek için birbirleriyle yarıştılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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