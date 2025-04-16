Teoman'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı: Ölme abi

Dem Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, aort damarının yırtılması sonucu dün gece ameliyat edildi. Önder, 12 saat süren ameliyatın tamamlanmasının ardından yoğun bakım ünitesine alındı.

TEOMAN'DAN DUYGULANDIRAN MESAJ

Hayati tehlikesi devam eden Sırrı Süreyya Önder için şarkıcı Teoman sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

"BENİMLE YİNE DALGA GEÇ, GÜLDÜR BENİ"

Teoman "Sırrı ağabey eğer ölürsen, içimden kocaman bir parça daha kopacak. Çok sevdiğim, saydığım, çok beğendiğim, içimi ısıtan biri daha gitmiş olacak buradan. İrfan Alış'ın gidişi gibi; Ölme Sırrı Ağabey. Benimle yine dalga geç. Güldür beni" ifadelerini kullandı.