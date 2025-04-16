Teoman'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı: Ölme abi
Şarkıcı Teoman, 12 saatlik operasyonun ardından yoğun bakıma alınan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ile ilgili paylaşımda bulundu. Teoman "Sırrı ağabey eğer ölürsen, içimden kocaman bir parça daha kopacak. İrfan Alış'ın gidişi gibi; Ölme Sırrı Ağabey. Benimle yine dalga geç. Güldür beni" ifadelerini kullandı.
Dem Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, aort damarının yırtılması sonucu dün gece ameliyat edildi. Önder, 12 saat süren ameliyatın tamamlanmasının ardından yoğun bakım ünitesine alındı.
TEOMAN'DAN DUYGULANDIRAN MESAJ
Hayati tehlikesi devam eden Sırrı Süreyya Önder için şarkıcı Teoman sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
"BENİMLE YİNE DALGA GEÇ, GÜLDÜR BENİ"
Teoman "Sırrı ağabey eğer ölürsen, içimden kocaman bir parça daha kopacak. Çok sevdiğim, saydığım, çok beğendiğim, içimi ısıtan biri daha gitmiş olacak buradan. İrfan Alış'ın gidişi gibi; Ölme Sırrı Ağabey. Benimle yine dalga geç. Güldür beni" ifadelerini kullandı.