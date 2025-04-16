Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktor: Şikayetini söyleyip yere yığıldı

Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktorlardan yeni açıklama
Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktor: Şikayetini söyleyip yere yığıldı

Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktorlardan yeni açıklama
Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktor: Şikayetini söyleyip yere yığıldı

Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktorlardan yeni açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder talimatı

Teoman'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı: Ölme abi

Teoman'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı: Ölme abi
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Şarkıcı Teoman, 12 saatlik operasyonun ardından yoğun bakıma alınan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ile ilgili paylaşımda bulundu. Teoman "Sırrı ağabey eğer ölürsen, içimden kocaman bir parça daha kopacak. İrfan Alış'ın gidişi gibi; Ölme Sırrı Ağabey. Benimle yine dalga geç. Güldür beni" ifadelerini kullandı.

Dem Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, aort damarının yırtılması sonucu dün gece ameliyat edildi. Önder, 12 saat süren ameliyatın tamamlanmasının ardından yoğun bakım ünitesine alındı.

TEOMAN'DAN DUYGULANDIRAN MESAJ

Hayati tehlikesi devam eden Sırrı Süreyya Önder için şarkıcı Teoman sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

"BENİMLE YİNE DALGA GEÇ, GÜLDÜR BENİ"

Teoman "Sırrı ağabey eğer ölürsen, içimden kocaman bir parça daha kopacak. Çok sevdiğim, saydığım, çok beğendiğim, içimi ısıtan biri daha gitmiş olacak buradan. İrfan Alış'ın gidişi gibi; Ölme Sırrı Ağabey. Benimle yine dalga geç. Güldür beni" ifadelerini kullandı.

Teoman'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı: Ölme abi

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Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

teoman, haykodan bin kere iyidir, anadolu insanıdır, ninem bana kuran öğretirdi diyecek kadar kompleksizdir.mülteci düşmanları için'' suriyeliler kara kuru olduğu için onlara düşmanlık ediyorlar ama onlar da almanyada suriyeli pozisyonuna düşüyor diyecek kadar vicdan sahibidir. teoyu seviyoruz. sırrı da kesinlikle özgürden, ekodan iyidir. en azından merttir. adam satmaz.

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