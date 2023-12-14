Üye Girişi
Haberler

Temizlik İşçisi Yerde Bulduğu 30 Bin TL'yi Sahibine Teslim Etti

Güncelleme:
Abone Ol

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görevli bir temizlik işçisi, yaptığı temizlik sırasında yerde bulduğu 30 bin TL'yi sahibine teslim etti. Polis aracılığıyla parayı kaybeden kişiye ulaşıldı ve parayı teslim alan kişi teşekkür etti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde temizlik işçisi yerde bulduğu 30 bin TL'yi sahibine teslim etti.

Siverek Belediyesinde görevli temizlik işçisi Mehmet Ali Kahraman, Adnan Menderes Bulvarında temizlik yaptığı sırada, yerde 30 bin TL para buldu.

Polis merkezine gidip parayı teslim eden Kahraman, sahibinin bulunmasını istedi. Daha önce parasını kaybettiği için polise müracaat eden Osman Durmuş'a ulaşan polis ekipleri, Kahraman ve Durmuş'u bir araya getirdi. Temizlik işçisi yerde bulduğu parayı sahibine teslim etti.

Parayı teslim alan Durmuş, Kahraman'a teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 2024 ÜÇ AYLAR: Üç aylar ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2024 Diyanet dini günler ve kandil takvimi! Eminönü'ne girişler ücretli mi olacak? Eminönü'ne girişler ne kadar, kaç TL olacak? Eminönü'ne girişler paralı mı oluyor? Hatay depremi ne zaman oldu? Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep depremi hangi tarihte gerçekleştir? Dün gece deprem oldu mu? 14 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: 14 Aralık Bim'e gelecek olan ürünler neler? Bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Dün gece İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? 14 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 14 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 14 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 14 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (14 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! 14 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title