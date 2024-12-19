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Temizlik görevlisi ameliyata girdi iddiası: Görüntüler ortaya çıktı

Temizlik görevlisi ameliyata girdi iddiası: Görüntüler ortaya çıktı
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Van'da faaliyet gösteren Lokman Hekim Hastanesi'nde bazı ameliyatlara temizlik personelinin sokulduğu iddia edilirken; söz konusu kişinin ameliyattayken çekildiği öne sürülen görüntü de ortaya çıktı.

Van'da faaliyet gösteren Lokman Hekim Hastanesi'nde M.K. adlı temizlik personelinin hastaya ameliyat sırasında müdahale ettiği ve sezaryen işlemi sırasında uzman doktorun asistanı gibi görev yaptığı iddia edildi.

T24'den Ruşen Takva'nın haberine göre, Van Lokman Hekim Hastanesi'ne yönelik iddialar konusunda konuşan aynı hastanede görevli bir çalışan, iddiaları doğruladı.

"İDDİALAR DOĞRU"

Söz konusu çalışan, "İddialar doğrudur. Zaten ismi geçen kişiler bizim tanıdığımız ve diplomasının olmadığını bildiğimiz personel. Hatta bir ameliyat esnasında bunlardan birinin orada tek başına ve uzman doktor yokken işlem yaptıklarına dair kayıtlar bile var" ifadelerini kullandı.

"HASTANE YÖNETİMİ HABERDAR"

Personel ayrıca "Diplomaları olmadığını kendileri de anlatıyordu. Ameliyathane gibi kapalı bir ortamda çalıştıkları için kimse görmeden bunu yapabiliyorlardı. Zaten kendileri diplomalarının olmadığını ama uzun yıllardır doktorlar tarafından o şekilde eğitildiklerini söylüyorlardı. Alaylılar yani. Hastane yönetimi bu durumdan haberdar. Söz konuşu kişi hastane yönetiminin ve müdürlerinin de bildiği bir kişi ve birçok ameliyata giriyor.

Bu ameliyatların arasında bypass, kadın doğum ve özellikle beyin cerrahi ameliyatları var. Bu işlemler sırasında doktora bizzat asistanlık eden elemanlar bunlar. Ayrıca sadece bir kişi değil. Ameliyathane bölümünde bu şekilde çalışan 6 – 7 tane alaylı personel olduğunu biliyoruz. Hatta ameliyathane sorumlusunun dahi diplomasının olmadığını biliyoruz" diye konuştu.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Suçlamaları reddeden hastane yönetimi ise temizlik personelinin yönetmelik gereği ameliyathaneye girebildiğini, hastalara müdahalesinin söz konusu olamayacağını, ilgili yönetmelik kurallarına uyulduğunu bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Lokman Hekim Sağlık Grubu olarak tüm iş ve işlemlerimizi yasaların belirlediği kurallar çerçevesinde yapmaktayız. Bahse konu iddialara istinaden 'Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği' ile ameliyathanede görevlendirilecek personele ilişkin kurallar açık şekilde düzenlenmiştir. Dolayısıyla söz konusu iddialar doğru değildir" denildi. Hastane yönetiminden, M.K.'nın bu konuda bir eğitimi bulunup bulunmadığına yönelik bir açıklama ise yapılmadı.

YANLIŞ KAN NAKLİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Aynı hastane, 2023 yılının Nisan ayında da bir hastaya yanlış kan verilmesinden dolayı hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Bel fıtığı ameliyatı için hastaneye giden 33 yaşındaki Makbule Kaya, yanlış kan verilmesinden dolayı yaşamını yitirmiş, aile hastane hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıŞAŞKIN:

Temizlik personelinin olmadığı ameliyat yoktur. Bu da haber mi?

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Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

ÇÜÜÜÜÜÜÜSSSSSSSSSSSSSSSS !!!

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Burası Türkiye. Olmaz olmaz deme . Bak , Hizbullah militanlarından sonra İşid militanlarını da tahliye ettiler. Ölenleri aileleri daha da perişan olmuş , kimin umurunda..

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Haber Yorumlarıhakan ayfer:

temizliyor işte

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Kovun uzmanı çünkü azmanlar her konuda uzman olmuş...

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Haber YorumlarıMurat Celik:

doğudaki hastanelerde çok askerimiz şehit oldu farkındayız her şeyin devlet bir an önce çare

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Haber YorumlarıOSMAN HEZER:

Aynı hastahane yeni doğan çetesinin Van daki en aktif çalıştığı hastahane. Çocuğumuzu 8 gun alikoydular. Allah o bebelerin hakkını sizden alsin

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Haber YorumlarıDoğrucu:

Akpnin yönettiği ülkede gayet normaldir ne yapcaktı yurt dışına kovdukları Doktorları getirmeyeceklerdi, temizlikçi hasta bakıcı hasta yakınlarıda girer yakında ameliyatlara :))) hasta garantili Hasatane yaptı

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