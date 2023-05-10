Temizlik aracı yayaya çarptı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde belediye temizlik aracının çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait K.U. idaresindeki 59 AEU 997 plakalı belediye temizlik aracı, yaya olarak ilerleyen F.K. adlı bayana çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan bayan olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri de sevk edildi.

Yolda trafik akışı kontrollü sağlanırken, yaralamalı trafik kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı.