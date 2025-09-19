Haberler

TEM Otoyolu'nda Züccaciye Yüklü Kamyonda Yangın Çıktı

TEM Otoyolu'nda Züccaciye Yüklü Kamyonda Yangın Çıktı
Bolu geçişinde züccaciye ürünü yüklü bir kamyonun dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde züccaciye ürünü yüklü kamyonun dorsesinde çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

Yangın, TEM Otoyolu Bolu geçişinde, Civril köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul yönüne seyreden Harun A. idaresindeki 27 C 4453 plakalı züccaciye ürünü yüklü kamyonun dorsesinde yangın çıktı. Kartonların tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen alevleri fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekip 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Dorsedeki malzemelerin zarar gördüğü yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
