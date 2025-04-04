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TEM Otoyolu'nda zinirleme kaza! 8 araç birbirine girdi

TEM Otoyolu'nda zinirleme kaza! 8 araç birbirine girdi
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Haberler
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TEM yolunun İzmit geçişi Korutepe Tüneli'nde İstanbul yönüne gitmekte olan 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolun İstanbul istikameti, araçların kaldırılması ve yoldaki temizliğin ardından 2 saat sonra yeniden açıldı.

TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Korutepe tüneli İstanbul istikametinde 8 araç, zincirleme kazaya karıştı. Kazada yaralıların olduğu bildirilirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

TEM yolunun İzmit geçişi Korutepe Tüneli'nde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

TEM Otoyolu'nda zinirleme kaza! 8 araç birbirine girdi

8 ARAÇ KARIŞTI

İstanbul istikametine gitmekte olan 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişinin yaralandığı açıklandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

TEM Otoyolu'nda zinirleme kaza! 8 araç birbirine girdi

YOL TRAFİĞE AÇILDI

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolun İstanbul istikameti, araçların kaldırılması ve yoldaki temizliğin ardından 2 saat sonra yeninden açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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