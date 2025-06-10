TEM Otoyolu'nda Yangın: Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi
Körfez geçişinde bir otomobil gece 01.00 sıralarında alev aldı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı, ancak otomobil kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
TEM otoyolu Körfez geçişinde bir otomobil alev alev yandı.
Olay, gece 01.00 sıralarında İstanbul istikameti Kirazlıyalı mevkiinde meydana geldi. Bayram tatilinden dönenleri taşıdığı öğrenilen otomobil bir anda alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile jandarma ekipleri sevk edildi. Yanan otomobile olay yerine gelen itfaiye ekipleri hemen müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, otomobil kullanılmaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa