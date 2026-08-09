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TEM Otoyolu’nda tır alev alev yandı

TEM Otoyolu’nda tır alev alev yandı
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TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde seyir halindeki tır alev alev yandı.

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde seyir halindeki tır alev alev yandı. Yoğun duman kentin çeşitli noktalarından görülürken, yangın anı vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yangın, TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişi İzmit mevkisi Ankara istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki tırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tırı sararken, gökyüzüne yükselen yoğun duman İzmit'in çeşitli noktalarından görüldü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Alevlerin sardığı tır kullanılamaz hale geldi.

Tırın alev alev yandığı anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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