Otoyol'da direksiyon başında uyuduğu iddia edilen sürücü bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Bolu'da TEM Otoyolu'nda iddiaya göre sürücüsünün direksiyon başında uyuyakaldığı otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Akçakavak mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan İstanbul yönüne seyreden Hasan Oktay idaresindeki 34 HDL 164 plakalı otomobil, sürücüsünün iddiaya göre direksiyon başında uyuması neticesinde kontrolden çıktı. Yolda savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, sürücü Hasan Oktay yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı