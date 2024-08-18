TEM Otoyolu'nda otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde otomobilin şarampole devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada sürücü yaralandı, eşi hayatını kaybetti.

TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti Yedigöller Parkı mevkisinde meydana gelen kazada, Celal Kılıç idaresindeki 34 EYP 349 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma sevk edildi. Yapılan incelemelerde sürücünün eşi Mecbure Kılıç'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralanan Celal Kılıç ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Celal Kılıç'ın vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Mecbure Kılıç'ın cenazesi ise inceleme sonrası aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU