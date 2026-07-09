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TEM'de yolcu otobüsünün bariyerlere çarptığı kazada ağır yaralanan kişi öldü

TEM'de yolcu otobüsünün bariyerlere çarptığı kazada ağır yaralanan kişi öldü
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TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde yolcu otobüsünün bariyerlere ve dinlenme tesisi tabelasına çarpması sonucu ağır yaralanan 47 yaşındaki Beyazıt Sürmeli hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 14 kişiden 11'i taburcu edilirken, 3 kişinin tedavisi devam ediyor.

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde dün yolcu otobüsünün bariyerlere ve dinlenme tesisi tabelasına çarpması sonucu ağır yaralanan 47 yaşındaki Beyazıt Sürmeli, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan diğer 14 kişiden 11'i taburcu edilirken, 3'ünün tedavisi devam ediyor.

Kaza, dün saat 05.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.A. idaresindeki 46 DC 111 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan otobüs, daha sonra dinlenme tesisi girişinde bulunan tabelaya vurdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile birlikte yaralanan 15 kişi olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye durumu ağır olarak sevk edilen yolculardan Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı Beyazıt Sürmeli (47), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sürmeli'nin cenazesi, yarın memleketinde cuma namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

Öte yandan, kazada yaralanan diğer 14 kişiden 11'inin tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiği, 3 yaralının ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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