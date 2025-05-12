TEM Otoyolu'nda Kaçak Sigara Operasyonu: 27 Bin 770 Paket Ele Geçirildi

TEM otoyolunun İzmit geçişinde durdurulan bir tırın dorsesinde yapılan aramada, balyaların arasına gizlenmiş 27 bin 770 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik yaptıkları çalışmalarda, 47 ACT 312 plakalı tırı TEM otoyolu İstanbul istikametinde durdurdu. Sürücüyü gözaltına alan ekipler, dorsede arama yaptı. Saman balyalarının arasına gizlenmiş kolilerde yapılan kontrollerde, 27 bin 770 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - KOCAELİ