TEM Otoyolu'nda Çocuk Yaralandı
TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan dört çocuktan birine otomobil çarptı. Yaralanan çocuk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.
Olay, akşam saat 19.30 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikameti Sultangazi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre otoyolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 4 çocuktan 1'ine seyir halindeki otomobil çarptı. Çarpma sonucu yaralanan çocuğa yoldan tesadüfen geçen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Yaralı çocuk ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa