TEM'de 6 kişinin hayatını kaybettiği kazanın sebebi ortaya çıktı: Kamyonun ön lastiği patlamış

Silivri TEM Otoyolu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin de yaralandığı feci kazanın detayları ortaya çıktı. Buna göre Edirne istikametine seyir halinde olan kamyon, ön lastiği patlayarak karşı şeritte 2 aracı adeta biçti.

Tem Otoyolu Gazitepe Mahallesi mevkiinde saat 15.30 sıralarında Mustafa İnce isimli şahıs, kamyon ile Edirne istikametine seyir halinde iken ön lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

KARŞI ŞERİDE GEÇİP 2 ARACA ÇARPTI

İnce'nin kullandığı kamyon, İstanbul istikametine karşı şeride geçip İstanbul istikametinde seyir eden İpek İkto Bahadır isimli şahsın kullandığı araca ve ardından Mesut Uçarkuç isimli şahsın kullandığı araca çarptı.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada araç sürücüsü İpek İkto Bahadır, araç sürücüsü Mesut Uçarkuç, araç içerisinde yolcu olarak bulunan Elmas Tamer (Suriye uyruklu), Ivan Bilal (Suriye uyruklu, çocuk), kimliği tespit edilemeyen iki erkek şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü Mustafa İnce ve 34 EDP 884 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Erkan Ateş, Muhammet Cihan isimli şahıslar yaralandı.

YOL TRAFİĞE AÇILDI

Kaza sonrasında yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda Polis, Jandarma, Sağlık ve İtfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken, kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri adli tıp morguna kaldırıldı. TEM Otoyolu kazanın kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.