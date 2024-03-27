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TEM'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 17 yaralı

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TEM Otoyolu Düzce geçişinde şehirlerarası yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kaza sonrasında araçlarda sıkışan yaralılar sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

KAZA SONRASI YOLCULAR SIKIŞTI

İstanbul'dan Ankara'ya giden şehirler arası yolcu otobüsü, TEM Otoyolu Düzce Kaynaşlı istikametinde tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle refüje giren otomobil, bariyere çarparak durabildi. Kazanın ardından otobüsteki bazı yolcular araç içinde sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri ise kendi imkanlarıyla araçtan çıkan yolculara müdahale etti. Sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. 1'i ağır 17 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kazaya ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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