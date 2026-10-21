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TEM Otoyolu Bolu geçişinde kamyonet refüje çarptı, 2 kişi yaralandı

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TEM Otoyolu Bolu geçişinde kamyonet refüje çarptı, 2 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
TEM Otoyolu Bolu geçişinde kamyonet refüje çarptı, 2 kişi yaralandı
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TEM Otoyolu'nun Bolu geçişindeki Elmalık mevkiinde kamyonet refüje çarptı; arkadan gelen otomobil ve otobüs de kazaya karıştı, 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde kamyonet, otomobil ve otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişindeki Elmalık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden M.K. idaresindeki 34 ZR 9476 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Bu sırada arkadan gelen M.T. yönetimindeki 34 NBD 259 plakalı otomobil ile M.P. idaresindeki 34 CDL 37 plakalı otobüs de duramayarak kazaya karıştı. Kazada kamyonet sürücüsü M.K. ile araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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