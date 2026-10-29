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TEM Kumburgaz'da Silivri istikametinde arızalı araca çarpan araçta 1 kişi yaralandı

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TEM Kumburgaz'da Silivri istikametinde arızalı araca çarpan araçta 1 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
TEM Kumburgaz'da Silivri istikametinde arızalı araca çarpan araçta 1 kişi yaralandı
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TEM Otoyolu Kumburgaz mevki Silivri istikametinde arızalanan araca arkasından gelen binek aracın çarpması sonucu kazada 1 kişi hafif yaralandı. Kaza yerine bakarken Avcılar istikametindeki 2 araç maddi hasarlı kaza yaptı, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

TEM Otoyolu Kumburgaz mevki Silivri istikametinde, arızalanan araca arkasından gelen başka bir aracın çarpması sonucu kaza yaşandı. Yaşanan kazada 1 kişi yaralanırken Avcılar istikametine giden 2 araçta kazayı seyrederken maddi hasarlı kaza yaptı. Bölgede trafikte yoğunluk oluştu.

Kaza saat 11.00 sıralarında TEM Otoyolu Kumburgaz mevki Silivri istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere 34 TV 8111 plakalı hafif ticari araç yol ortasında aniden arızalanarak durdu. Seyir halindeki 34 NTR 034 plakalı binek araç duramayarak arızalı araca çarptı. Kaza sonrası binek otomobil sürücüsü hafif yaralanarak olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif ticari aracın sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazaya bakarken kaza yaptılar

Olay yerinde Avcılar istikametine seyreden 2 aracın ise, kaza yerine bakarken maddi hasarlı kazaya karıştı. Kazalar sonrası araçlar kaldırılırken bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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