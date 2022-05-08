TEM'de 6 araç birbirine girdi, 10 kişi yaralandı

Tem Otoyolu İstanbul istikametinde edinilen bilgiye göre, 6 otomobilin birbirine girdiği zincirleme bir kaza meydana geldi.

10 KİŞİ YARALANDI

Zincirleme kazada İ.Y., S.Y., T.Y., F.Y., Y.K., R.K., M.K. İ.K.K., N.K. ve F.K. isimli 10 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

TRAFİK OLUŞTU

Kaza sonrasında TEM Otoyolu'nda trafik akışı durma noktasına geldi. Çekici yardımıyla araçların yoldan kaldırılması ile trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa