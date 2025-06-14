Televizyonu Kucaklayarak Çalan Hırsız Yakalandı

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Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçelerinde meydana gelen ev ve iş yeri hırsızlıklarıyla ilgili olarak başlatılan soruşturma sonucunda, televizyon çalan 24 yaşındaki şüpheli yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle tespit edilen İrfan B., polis operasyonuyla gözaltına alındı.

Kucakladığı televizyonu böyle çaldı, operasyonla yakalandı

BURSA - Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçelerinde meydana gelen ev ve iş yeri hırsızlıklarıyla ilgili başlatılan çalışmalar sonucunda, toplam 75 bin lira zarara yol açan şüpheli yakalandı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile ilçe asayiş ekiplerinin müşterek yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, televizyon ve nakit para çalındığı belirlenen şüpheliyi yakalama çalışmaları başlatıldı. Şüpheli, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle kendini ele verdi. Televizyonu kucaklayarak çaldığı görülen ve hırsızlık olaylarının faili olduğu tespit edilen 24 yaşındaki İrfan B., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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