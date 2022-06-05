Telefonu çalındı, polisi ölümle tehdit etti - Haberler

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Telefonu çalındı, polisi ölümle tehdit etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Telefonu çalındı, polisi ölümle tehdit etti Adana'da telefonunun çalındığını öne süren bir kadının, kendisine yardımcı olmaya gelen polislere hakaretler yağdırıp ölümle tehdit etmesi anbean görüntülendi Adana'da telefonunun çalındığını öne süren bir kadının, kendisine yardımcı olmaya...

Telefonu çalındı, polisi ölümle tehdit etti

Adana'da telefonunun çalındığını öne süren bir kadının, kendisine yardımcı olmaya gelen polislere hakaretler yağdırıp ölümle tehdit etmesi anbean görüntülendi

ADANA - Adana'da telefonunun çalındığını öne süren bir kadının, kendisine yardımcı olmaya gelen polislere hakaretler yağdırıp ölümle tehdit etmesi, anbean görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir genç kadın telefonu çalındığını öne sürerek polise başvurdu. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polis telefonu çalındığı öne sürülen kadın ile görüşmeye çalışırken genç kadın polise hakaretler yağdırıp, "Karakola gidelim" diyen polise "Beni mi tehdit ediyorsun, ben sana telefonumun çalındığını söylüyorum. Hırsızlık şikayeti yapıyorum. Sen benim üzerime geliyorsun. Sen benim telefonum için benim peşimdesin" dedi. Daha sonra genç kadın biraz daha ileri gidip polise el kaldırıp "Öldürürüm sizi" diyerek hakaret ve tehditlerine devam etti. Ayrıca kadın, doktor olduğunu öne sürdü. Bu anlar ise çevredeki meraklı vatandaşlar tarafından anbean görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - 3. Sayfa

Adana 3. Sayfa Haberler

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