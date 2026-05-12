Telefon dolandırıcılarına 199 bin 800 lirasını kaptırdı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, kendisini avukat olarak tanıtan bir dolandırıcı, bir vatandaşı 200 bin TL dolandırdı. Mağdur, dolandırıcıya iki farklı banka hesabına toplamda 199 bin 800 TL gönderdi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kurtbey köyünde bir vatandaş, telefonda kendisini avukat olarak tanıtan şahıs tarafından dolandırıldı.

Uzunköprü ilçesinde, saat 19.30 sıralarında jandarmaya başvuran M.K. isimli şahıs, kendisini telefondan arayan Y.M.D. isimli kişinin adına açılmış bir dosyanın kapatılması için 200 bin TL ödeme yapması gerektiğini söylediğini belirtti. M.K., istenen paranın 99 bin 850 TL'sini Y.E.T. adına kayıtlı bir banka hesabına, 99 bin 950 TL'sini ise M.B. adına kayıtlı farklı bir banka hesabına gönderdiğini, toplam 199 bin 800 TL gönderdikten sonra karşı tarafa ulaşamadığını ifade ederek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili olarak kullanılan GSM hattı ile para gönderilen banka hesaplarının sahiplerinin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
