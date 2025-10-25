TELE1 sunucusu kayyum atandığını canlı yayındayken öğrendi

TELE1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın 'casusluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından kanala kayyum atandı.

TELE1 TV'YE KAYYUM ATANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında kanalın sahibi ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık Anonim Şirketi'ne Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verildiğini duyurdu. Başsavcılığın talebi üzerine sulh ceza hakimliğince verildiği belirtilen kararla, kanalın yönetim ve mali tasarruf yetkileri TMSF'ye geçti.

CANLI YAYIN KESİLDİ

Kararın ardından kanalın canlı yayını durduruldu. TELE1 Ana Haber Bülteni'nin sunucusu Murat Taylan, canlı yayında, "Kayyum olarak atanan heyet kanalımıza geldi. Yayını sonlandırmamızı istediler. Belli ki bu saatten itibaren TELE1 ekranlarında kayyum yönetiminde bir yayını izleyeceksiniz. Bunu duyurmak benim için zor ve ağır" dedi. Daha sonra kanal bant yayına geçti.