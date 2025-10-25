Haberler

TELE1 sunucusu kayyum atandığını canlı yayındayken öğrendi

Güncelleme:
TELE1 televizyonuna kayyum atandı. TELE1 Ana Haber Sunucusu Murat Taylan, canlı yayında "Kayyum olarak atanan heyet kanalımıza geldi. Belli ki bu saatten itibaren TELE1 ekranlarında kayyum yönetiminde bir yayını izleyeceksiniz. Bunu duyurmak benim için zor ve ağır" dedi.

  • TELE1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ 'casusluk' soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle sulh ceza hakimliği TELE1 TV'nin sahibi şirkete TMSF'yi kayyum olarak atadı.
  • Kanalın yönetim ve mali tasarruf yetkileri TMSF'ye geçti.
  • Kayyum atanmasının ardından TELE1 TV'nin canlı yayını durduruldu.
  • Sunucu Murat Taylan canlı yayında kayyum heyetinin yayını sonlandırma talebini duyurdu.
  • Kanal bant yayına geçti.

TELE1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın 'casusluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından kanala kayyum atandı.

TELE1 TV'YE KAYYUM ATANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında kanalın sahibi ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık Anonim Şirketi'ne Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verildiğini duyurdu. Başsavcılığın talebi üzerine sulh ceza hakimliğince verildiği belirtilen kararla, kanalın yönetim ve mali tasarruf yetkileri TMSF'ye geçti.

CANLI YAYIN KESİLDİ

Kararın ardından kanalın canlı yayını durduruldu. TELE1 Ana Haber Bülteni'nin sunucusu Murat Taylan, canlı yayında, "Kayyum olarak atanan heyet kanalımıza geldi. Yayını sonlandırmamızı istediler. Belli ki bu saatten itibaren TELE1 ekranlarında kayyum yönetiminde bir yayını izleyeceksiniz. Bunu duyurmak benim için zor ve ağır" dedi. Daha sonra kanal bant yayına geçti.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
