ABD'deki Amerikan futbolu maçı öncesinde bir paraşütçü tribüne çakıldı

ABD'nin Teksas eyaletinde, Amerikan futbolu müsabakası öncesinde sahaya iniş yapmaya çalışan bir paraşütçü, kale arkasındaki ağlara takılarak tribüne düştü. Şans eseri yaralanmadan kurtulan paraşütçü, olay sonrasında kendi imkanlarıyla yürüyerek uzaklaştı.

ABD'nin Teksas eyaletindeki bir Amerikan futbolu müsabakası öncesinde sahaya iniş yapmaya çalışan paraşütçü, kale arkasındaki ağlara takılarak yaklaşık 10 metre yükseklikten tribüne çakıldı.

ABD'de üniversiteler arası Amerikan futbolu ligi kapsamında düzenlenen "Armed Forces Bowl" müsabakası öncesinde facianın eşiğinden dönüldü. Sahaya iniş yapmaya çalışan bir paraşütçü, kale arkasındaki ağlara takılarak tribüne çakıldı. Yetkililerden edinilen bilgilere göre, olay Rice ve Texas State takımları arasındaki maçın başlamasından hemen önce meydana geldi. Gösteri kapsamında sahaya iniş yapması planlanan 5 paraşütçüden 3'ü hedeflenen noktaya sorunsuz iniş yaparken, 1 paraşütçü stadyumun tamamen dışına iniş yaptı. 1 paraşütçü ise stadyuma girdiği sırada kale arkasındaki ağlara takılarak kısa bir süre asılı kaldı. Paraşütünün kurtulmasıyla kontrolsüz bir şekilde aşağı düşen sporcu, yaklaşık 10 metre yükseklikten tribüne çakıldı.

Şans eseri yaralanan olmadı

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, paraşütçünün şans eseri kazayı ciddi bir yaralanma yaşamadan atlattığı ve olay yerinden kendi imkanlarıyla yürüyerek ayrıldığı belirtildi. Kazada tribündeki taraftarlardan da yaralanan olmadığı bildirildi. - TEXAS

