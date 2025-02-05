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Teknolojik Ürünler Satan İşyerinde Hırsızlık

Teknolojik Ürünler Satan İşyerinde Hırsızlık
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde iki kadın hırsız, teknolojik ürünler satan işletmelere girerek telefon kılıfı ve akıllı saat çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı, hırsızlar kısa süre içinde yakalandı.

İstanbul'un Arnavutköy'de teknolojik ürünler satan işyerlerine giren 2 kadın hırsız telefon kılıfı ve akıllı saat çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye böyle görüntülendi.

Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde bulunan teknolojik ürünler satan işletmelere giren R.K. ve L.K. isimli iki şahıs, iş yeri çalışanlarının arkasını dönmesini fırsat bilerek telefon kılıfı ve akıllı saat çaldı. Hırsızlık anı işletmelerin güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, görüntülerde kadınlardan birinin telefon kılıfını cebine koyduğu diğerinin ise tezgahtaki akıllı saati göğsüne atarak çaldığı görüldü. Yapılan şikayetler üzerine kimlik bilgileri Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri tarafından tespit edilen kadınlar yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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