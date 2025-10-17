Tekman'da Gazze için Hayır Çarşısı Düzenlendi

Erzurum'un Tekman ilçesinde Gazze'ye ulaştırılmak üzere hayır çarşısı düzenlendi.

Tekman Müftüsü Ömer Aydın'ın girişimi ile ilçe kaymakamı Hüseyin Demirkol'un onayı ile ilçede bulunan Diyanet Vakfı tarafından hazırlanan hayır çarşısı etkinliği yoğun ilgi gördü.

Tekman merkez eski cami, yeni cami ve meydan kavşağında düzenlenen etkinlikte toplanan gelir Gazze'ye gönderilecek. Ayrıca cami çıkışlarında para toplanarak ilçe müftülüğü aracılığı ile Filistin halkına gönderilecek. - ERZURUM