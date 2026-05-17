Haberler

Eski çalışan iş yerine gelip patronuna ateş açtı

Eski çalışan iş yerine gelip patronuna ateş açtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde işten çıkarılan bir kişi, eski iş yerine gelerek tabancayla ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, şüpheli ve arkadaşı gözaltına alındı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde eski çalışanın iş yerine gelerek silahla ateş açtığı olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi'nde bulunan bitkisel atık yağ iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski çalışan olduğu öğrenilen T.Ç. (49), işten çıkarılma meselesi nedeniyle iş yerine geldi. İddiaya göre T.Ç., iş yeri sahibi M.Ç.'nin (55) oturduğu sandalyenin yan tarafına tabancayla tek el ateş etti. Mermi çekirdeği duvara isabet ederken olayda yaralanan olmadı. T.Ç. ve o sırada yanında bulunan arkadaşı T.T. (45) araçla olay yerinden kaçtı. Şikayet üzerine Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan T.Ç. ve arkadaşı T.T., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu

Tekirdağ'da silahlı çatışma! 2 polis memuru şehit oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Celtic taraftarı sevinçten sahaya inmişti! Şampiyonluk el değiştirebilir

Bu görüntüler başlarını derde soktu! Şampiyonluk el değiştirebilir

Kenan Yıldız'ı bekleyen tehlike! Juventus Şampiyonlar Ligi şansını mucizelere bıraktı

Eyvah! Kenan'ı bekleyen büyük tehlike
Bruno Fernandes'ten rekor! 5 gollü maçta kazanan Manchester United

Bu adamı kim durduracak?
DSÖ küresel acil durum ilan etti! Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var

Küresel acil durum ilan edildi! Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var
Başkent derbisinde 2 gol, 2 kırmızı kart! Kazanan Roma

Bu maça boşuna dünyanın en iyi derbilerinden biri demiyorlar
Bilirkişi incelemesi tamamlandı! CHP'li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri

Özel'in şoförünün telefonundan çıkan yazışmalar skandalı ortaya koydu
Trump'ın tarihi ziyaretine damga vuran görüntü

Trump'ın Pekin ziyaretine damga vuran görüntü! İddia büyük ses getirdi