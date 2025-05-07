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Tekirdağ Valisi Soytürk Nisan Ayı Asayiş İstatistiklerini Açıkladı

Tekirdağ Valisi Soytürk Nisan Ayı Asayiş İstatistiklerini Açıkladı
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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Nisan ayı asayiş istatistikleriyle birlikte kentteki güvenlik tedbirlerini açıkladı. 1461 şahıs yakalandı, 119 ruhsatsız silah ele geçirildi ve 463 narkotik operasyonu gerçekleştirildi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, kentteki Nisan Ayı asayiş istatistiklerini açıkladı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Valilikte düzenlenen asayiş toplantısının ardından makamda açıklamada bulundu. Vali Soytürk gazetecilere yaptığı açıklamada, turizm kenti olan Tekirdağ'da tatil sezonunda yaşanacak yoğunluğa yönelik bütün tedbirlerin alındığını ifade etti.

Kolluk kuvvetlerinin, vatandaşların huzuru için ortaya koyduğu çalışmaları açıklayan Vali Soytürk, "Geçen ay haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bin 42 şahıs olmak üzere toplamda bin 461 şahıs yakalandı. 119 ruhsatsız silah ele geçirildi" dedi.

Soytürk, hırsızlık olaylarına karışan 84 zanlının yakalandığını, 11 şüphelinin tutuklandığını ifade ederek, terörle mücadele kapsamında kentte 9 operasyon gerçekleştirildiğini belirterek "Operasyonlarda 13 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlem yapılmış, 3 şüpheli tutuklandı. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele olayları dahilinde ilimiz genelinde 63 operasyon gerçekleştirilmiş, 105 şüpheli yakalanmış, 7 şahıs tutuklanmıştır. 18 milyon 207 bin makaron, 28 bin 870 litre kaçak içki, 657 kilogram tütün, ele geçirilerek, 33 milyon 886 bin lira vergi kaybı önlendi" diye konuştu.

Narkotik olayları dahilinde de 463 operasyon gerçekleştirildiğini dile getiren Soytürk, "Çalışmalarda 560 şüpheli şahıs yakalanarak 57 şüpheli tutuklanmış, 22 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. 10 kilogram uyuşturucu ve 3 bin 858 uyuşturucu hap ele geçirildi. Yasadışı göç ile mücadele kapsamında nisan ayı içerisinde 5 operasyon gerçekleştirilmiş, 2 organizatör ve farklı uyruklarda toplamda 93 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Ayrıca, yakalanan bir organizatör tutuklanarak cezaevine gönderildi" diyerek açıklamasını noktaladı.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı katıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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