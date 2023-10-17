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Tekirdağ Şarköy'de Kaçak Kazı Yapan Grup Jandarma Tarafından Yakalandı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kaçak kazı için hazırlık yapan bir grup jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan araştırmada birçok kazı malzemesi ele geçirildi.