Tekirdağ Saray'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 52.8 gram Hint Keneviri ve 2 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yasaklı madde ele geçirilirek 1 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesi için yapılan çalışmalarda Saray Asayiş Büro Amirliğince Y.D. isimli şahsın Pazarcık Mahallesinde bulunan ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada 52.8 gram Hint Keneviri olduğu değerlendirilen uyuşturucu ve uyarıcı madde, 2 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Y.D isimli şahıs gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ