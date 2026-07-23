Tekirdağ merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 33 tutuklama

Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 43 şüpheli yakalanırken, 33'ü tutuklandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele, KOM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, farklı suçlardan cezaevinde tutuklu bulunan şüphelilerin de aralarında yer aldığı toplam 43 kişi yakalandı. Şüphelilerden 33'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı