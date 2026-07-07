Tekirdağ'dan Kayseri istikametine seyir halinde olan Süha firmasına ait yolcu otobüsü kaza yaptı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralanan 41 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Tekirdağ'dan Kayseri'ye giden Süha firmasına ait yolcu otobüsü Kırıkkale yakınlarında kaza yaptı. Kazada 41 kişi yaralanırken, bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Tekirdağ'dan Kayseri istikametine seyir halinde olan Süha firmasına ait yolcu otobüsü kaza yaptı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralanan 41 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. - KIRIKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı