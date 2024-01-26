Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ Kapaklı'da Yemek Siparişi Vermeyenlere Kurşun Yağmuru

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde yemek siparişi veren 3 kişi, siparişleri gelmeyince sipariş verdikleri dükkanı kurşun yağmuruna tuttu. Kırılan camlar nedeniyle yaralanan dükkan sahibi hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde yemek siparişi veren 3 kişi, siparişleri gelmeyince sipariş verdikleri dükkanı kurşun yağmuruna tuttu. Kırılan camlar nedeniyle yaralanan dükkan sahibi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi'nde bulunan bir dönercide meydana geldi. İddiaya göre yemek siparişi veren 3 şahıs, yemekleri gelmeyince dönercinin olduğu yere gelerek pompalı tüfekle ateş açtı. Kırılan camlar nedeniyle başından yaralanan dükkan sahibi C.K, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi Tekirdağ Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 26 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! Kanada silah ambargosunu kaldırdı mı? Kanada Türkiye'ye neden silah ambargosu uyguladı? 21 Ocak hangi burçtur? 21 Ocak'ta doğanlar hangi burca aittir? Oğlak mı Kova mı? 21 Ocak günü doğumlular hangi burçtur? 21 Ocak burç özellikleri neler 20 Ocak hangi burç? 20 Ocak'ta doğanlar hangi burca aittir? 20 Ocak günü doğumlular hangi burçtur? 20 Ocak burç özellikleri neler? Atatürk akrostiş şiiri - Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili akrostiş şiirleri örneği! Atatürk akrostiş örnekleri Akrostiş Şiir | Akrostiş şiirlere örnekler! Akrostiş ne demek? Zeynep, Damla, Deniz, Merve vb. kadın isimlerinden en güzel akrostiş şiirler 19 Ocak hangi burçtur? 19 Ocak'ta doğanlar hangi burca aittir? 19 Ocak günü doğumlular hangi burçtur? 19 Ocak burç özellikleri neler? 17 Ocak hangi burçtur? 17 Ocak'ta doğanlar hangi burca aittir? 17 Ocak günü hangi burç kadını ve erkeği? 17 Ocak burç özellikleri neler? 16 Ocak hangi burçtur? 16 Ocak'ta doğanlar hangi burca aittir? 16 Ocak günü hangi burç kadını ve erkeği? 16 Ocak burç özellikleri neler? 14 Ocak hangi burçtur? 14 Ocak'ta doğanlar hangi burca aittir? 14 Ocak günü hangi burç kadını ve erkeği? 14 Ocak burç özellikleri neler? 13 Ocak hangi burçtur? 13 Ocak'ta doğanlar hangi burca aittir? 13 Ocak günü hangi burç kadını ve erkeği? 13 Ocak burç özellikleri neler? 12 Ocak hangi burçtur? 12 Ocak'ta doğanlar hangi burca aittir? 12 Ocak günü hangi burç kadını ve erkeği? 12 Ocak burç özellikleri neler? Evlilik yıldönümü sözleri ve mesajları | Evlilik teklifi sözleri, evlilik sözleri nelerdir? Evlilik ile ilgili sözler, kısa ve uzun evlilik sözleri! 10 Ocak hangi burç? 10 Ocak'ta doğanlar hangi burçtur? 10 Ocak günü hangi burç kadını ve erkeği? 10 Ocak burç özellikleri neler? 9 Ocak hangi burç? 9 Ocak'ta doğanlar hangi burçtur? 9 Ocak günü hangi burç kadını ve erkeği? 9 Ocak burç özellikleri neler?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title