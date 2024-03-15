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Tekirdağ Kapaklı'da Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

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Tekirdağ Kapaklı'da yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu satan 3 şahıs gözaltına alındı. Yakalanan şahısların üstünde ve evinde yapılan aramada 56 adet bonzai, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi. Adli mercilere çıkartılan şahıslardan biri tutuklandı.

Tekirdağ Kapaklı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu satan 3 şahıs gözaltına alındı.

Olay, Kapaklı Yıldızkent Mahallesi Gazi Osmanpaşa Caddesi ile Gediz Sokak arasında meydana geldi. Uyuşturucu madde satışına yönelik çalışma gerçekleştiren polis ekipleri, Y.U., A.Ç. ve R.A. isimli şahısları yakaladı.

56 poşet bonzai ele geçirildi

Yakalanan şüpheli şahısların üstünde ve evinde arama yapan ekipler; 56 adet kilitli poşette bonzai, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi. Emniyette yapılan işlemlerin ardından adli mercilere çıkartılan şahıslardan Y.U ve A.Ç adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken R.A. isimli uyuşturucu satıcısı tutuklandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ Kapaklı Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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