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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde trafik nedeniyle tartışma çıktı. Tarafların karşılıklı şikayetçi olduğu olayda 3 kişi gözaltına alınırken, şahıslara trafik yönünden toplam yaklaşık 640 bin TL idari para cezası uygulandı. Kavga anı ise anbean kameralara yansıdı.

Kapaklı ilçesinde dün saat 16.10 sıralarında Pınar Bulvarı üzerinde trafik nedeniyle tartışma yaşandı. İki kişi uzun süre kavga ederken taraflar araya girmeye çalışsa da başarılı olamadı. O anlar yoldan geçen vatandaşların cep telefonu kamerasını anbean yansıdı. Kavganın ardından hastaneye başvuran M.T., E.K. ve S.K.'nin kendisine fiziksel müdahalede bulunduğunu iddia ederek polis merkezine gidip şikayetçi oldu.

Taraflar karşılıklı şikayetçi oldu

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, E.K. ve S.K.'nin kimliklerini tespit etti. İfadeleri alınan E.K. ve S.K. ise M.T.'nin kendilerine yönelik fiziksel ve sözlü müdahalede bulunduğunu öne sürerek karşı şikayette bulundu.

640 bin TL ceza, 3 gözaltı

Olayla ilgili yürütülen işlemler kapsamında üç şahsa trafik yönünden toplam yaklaşık 640 bin TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan üç kişinin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı