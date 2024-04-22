Tekirdağ Kapaklı'da Çelik Kasa Çalan Şahıslar Yakalandı

Tekirdağ Kapaklı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, bir iş yerinden çelik kasa çalan şahıslar yakalandı.

Olay, Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi Faruk Ilgaz Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Bahse konu iş yerinin sahibi E.K. isimli şahıs, iş yerinden çelik kasanın çalındığını, içerisinde bin 500 lira ve tapu senetlerinin olduğunu polis ekiplerine bildirdi.

Çalınan kasa Saray'a götürüldü

Yapılan kamera görüntüsü incelemeleri ve saha çalışmalarında olayı gerçekleştirenlerin A.D., Ş.S. ve E.K. isimli şahıslar olduğu ve çalınan kasanın Saray'da ikamet eden C.İ.'nin adresine götürüldüğü tespit edildi.

Gerçekleştirilen çalışmaların ardından yakalanan 4 şahıs gözaltına alınırken bahse konu adreste çalınan çelik kasa ele geçirildi. - TEKİRDAĞ