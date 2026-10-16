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Tekirdağ Hayrabolu'da müstakil evde yangın çıktı, ev kullanılamaz hale geldi

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Tekirdağ Hayrabolu'da müstakil evde yangın çıktı, ev kullanılamaz hale geldi
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı Hasköy Mahallesi'nde müstakil bir evde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla gelen ekipler yangını kısa sürede söndürdü; ev kullanılamaz hale gelirken çıkış sebebi için inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Hayrabolu ilçesine bağlı Hasköy Mahallesi'nde Abdullah B.'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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