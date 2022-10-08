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Tekirdağ haberi | Tekirdağ'da 1 ton sahte rakı ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Edinilen Tekirdağ haberine göre Tekirdağ'da 1 ton sahte rakı ele geçirildi Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir evde yapılan aramada 1 ton 82 litre el yapımı rakı ele geçirildi.

Tekirdağ'da 1 ton sahte rakı ele geçirildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir evde yapılan aramada 1 ton 82 litre el yapımı rakı ele geçirildi.

Yeniçiftlik Jandarma Karakol Komutanlığı ve KOM şube Müdürlüğü ekiplerince, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'nde A.R.S.'nin evine sahte içki operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda söz konusu evde arama yapıldı. Aramalar sonucunda 1 ton 82 litre el yapımı rakı ve kaynatma sistemi ele geçirildi.

Şahısla ilgili soruşturma işlemleri başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Marmaraereğlisi Yeniçiftlik Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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