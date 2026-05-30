Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nden bayram dönüşü trafik uyarısı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı dönüşünde kent genelinde oluşabilecek trafik yoğunluğuna karşı sürücüleri uyardı. Özellikle sahil yolu güzergahında yoğunluk beklenirken, alternatif güzergahlar önerildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, özellikle Çanakkale ve Malkara istikametinden gelen araçların Süleymanpaşa üzerinden İstanbul yönüne ilerlediği sahil yolu güzergahında yoğun trafik oluşabileceği belirtildi.

Sürücülerin şehir içi ve sahil şeridinde zaman kaybetmemeleri için alternatif güzergahları tercih etmeleri tavsiye edildi. Açıklamada, İstanbul yönüne seyahat edecek sürücülerin Tekirdağ Çevre Yolu üzerinden Muratlı istikametini takip ederek TEM Otoyolu'na bağlanabilecekleri ifade edildi.

Çorlu ve Çerkezköy yönüne gidecek sürücülere ise Süleymanpaşa sahil güzergahı yerine Köseilyas Mahallesi güzergahını kullanmaları önerildi.

Trafik ekiplerinin güzergahlar boyunca denetim ve yönlendirme çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, sürücülerden trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, hız limitlerine riayet etmeleri ve emniyet kemeri kullanmaları istendi.

Yetkililer, bayram dönüşü trafiğinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaya çağırarak, vatandaşlara kazasız ve güvenli yolculuklar diledi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
