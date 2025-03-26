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Tekirdağ'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Edirne yolu üzerindeki iki kamyonun neden olduğu yavaşlama sonucu meydana geldi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'da 4 araç birbirine girdi: 1 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Edirne yolu üzeri Ulaş Mahallesi ile Marmaracık Mahallesi arasında meydana geldi. Trafiği tehlikeye düşürdüğü iddia edilen iki kamyon nedeniyle servis minibüsü yavaşladı. Daha sonra aynı yöndeki 3 otomobilin de kazaya karışması sonrası 4 araçlı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonrası yaralanan otomobil sürücüsü Gülçin G., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - 3.Sayfa
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