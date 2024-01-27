Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da yolcu treni beton mikseri ile çarpıştı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Tekirdağ'da yolcu treni beton mikseri ile çarpıştı Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hemzemin geçitte içinde turistlerinde bulunduğu tren ile beton mikserinin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da yolcu treni beton mikseri ile çarpıştı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hemzemin geçitte içinde turistlerinde bulunduğu tren ile beton mikserinin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı.

Kaza Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Veliköy Hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veliköy Hemzemin Geçitten geçmek isteyen 34 TJ 316 plakalı beton mikserine İstanbul'dan Sofya'ya giden E68 009 sayılı yolcu treni çarptı. Trenin içinde çok sayıda yabancı turist olmak üzere yaklaşık 80 yolcunun olduğu öğrenildi.

Çarpmanın şiddetiyle yolcu treninin sürüklediği beton mikserinde bulunan sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından beton mikserindeki yaralı sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Yolcuların korkulu bekleyişleri devam ederken, kaza ile ilgili olay yerindeki inceleme sürüyor.

Trende yolcu olarak bulunan Bulgaristan vatandaşı Ana Nıkolova, yaşadığı kazayı anlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çerkezköy Tekirdağ 3.Sayfa Haberler

Bakmadan Geçme

28 Ocak Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 27-28 Ocak benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 28 Ocak hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Adana Demirspor - Hatayspor maç özeti! (VİDEO) Adana Demirspor - Hatayspor maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 29 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 29 Ocak Pazartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Adana Demirspor - Hatayspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Adana Demirspor - Hatayspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Las Palmas - Real Madrid maç özeti! (VİDEO) Las Palmas - Real Madrid maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Las Palmas - Real Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Las Palmas - Real Madrid maçı kaç kaç, canlı maç skoru! S Sport CANLI izle! 27 Ocak S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! S Sport 4K canlı maç izle Bein Sports 1 CANLI izle! Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 27 Ocak GÜNÜN MAÇLARI Adana Demirspor - Hatayspor maçı CANLI izle! Adana Demirspor - Hatayspor maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Las Palmas - Real Madrid maçı CANLI izle! Las Palmas - Real Madrid maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title