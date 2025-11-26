Haberler

Tekirdağ'da Yolcu Minibüsü ile Pikap Çarpıştı: 2 Yaralı

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yolcu minibüsüyle çarpışan pikap, takla atarak boş bir arsanın bahçesine uçtu. Araçta sıkışan karı koca itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi Edirne Bulvarı üzerinde meydana geldi. Marmaracık yönünden Çorlu istikametine seyreden F.K. idaresindeki pikap kamyonet ile A.B.S. yönetimindeki yolcu minibüsü çarpıştı. Kontrolden çıkan pikap, takla atarak boş bir arsanın bahçesine savruldu. Ters dönen araçta karı koca çift sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonrası F.K. ve yanında bulunan eşi E.K., araçtan yaralı çıkarıldı. Yaralı çift, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Çorlu'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili Yeşiltepe Sağlık Polis Merkezi Amirliği tarafından inceleme başlatıldı.

Kaza mahallini terk edip tekrar geri dönmüş

Öte yandan, kaza mahallini terk edip tekrar olay yerine dönen minibüs şoförü A.B.S. ise, "Ben yolumda giderken birden araç sol tekerleğe çarpıp 'pat' etmesiyle beraber döndü. Ben de sonra yolcuyu bırakıp hemen döndüm geldim" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
