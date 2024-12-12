Tekirdağ'da Yaya Kazası: Otomobil Çarptı, Yaralı Hastaneye Kaldırıldı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı ve olayla ilgili polis soruşturma başlattı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarparak savurduğu yaya yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.
Olay, Salih Omurtak Caddesi çarşı mevkiinde meydana geldi. Cumhuriyet Meydanı istikametine seyreden Turgut E. idaresindeki otomobil, yola kontrolsüzce çıktığı iddia edilen yaya Fevzi A.'ya çarptı. Çarpma sonrası takla atan yaya yaralandı.
Fevzi A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ