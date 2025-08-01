Tekirdağ'da Yangın Yeniden Alevlendi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi'nde sabah saatlerinde söndürülen yangın, öğleden sonra henüz bilinmeyen bir nedenle yeniden çıktı.

Sabah saatlerinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu tamamen kontrol altına alınmış ve bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyordu. Ancak öğleden sonra aynı bölgede yangın yeniden alevlendi.

İhbar üzerine bölgeye tekrar Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Karadan müdahale devam ederken, havadan da yangın söndürme helikopteri destek veriyor.

Ormana sıçradı

Yangının ormanlık alana yayılmaması için ekipler yoğun çaba sarf ederken, dumanların bölgeyi kaplaması nedeniyle çevredeki vatandaşlara bölgeden uzak durmaları yönünde uyarılar yapıldı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın ormanlık alana da sıçradı.

Yangının yeniden çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatılırken, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. - TEKİRDAĞ