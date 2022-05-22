Cinnet getiren anne 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü - Haberler

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Cinnet getiren anne 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 25 yaşındaki anne, geçirdiği cinnet sonucu 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü. Cani anne polis ekiplerince gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Bağlık Mahallesi, Gelincik Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda 25 yaşındaki anne S.K, geçirdiği cinnet sonrası rehabilitasyon merkezi öğrencisi olduğu öğrenilen kızını bıçakladı. Küçük kız E.K. kanlar içinde kalırken, elleri kanlı anne S.K. apartmandaki komşusuna giderek kızını bıçakladığını söyledi.

Olayı duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri iddiaya göre vücudu defalarca bıçaklanan küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan S.K.'nın ilk ifadesinde pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Cinnet geçirdiğini belirten S.K., "Cinnet getirip bıçakladım, pişmanım" şeklinde konuştu.

Savcılık incelemesinin ardından ölen kızın cesedi otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Gökçeli - 3. Sayfa

Bağlık mahallesi, Çerkezköy, Tekirdağ, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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