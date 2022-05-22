Cinnet getiren anne 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü - Haberler

Tekirdağ'ın Bağlık Mahallesi, Gelincik Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda 25 yaşındaki anne S.K, geçirdiği cinnet sonrası rehabilitasyon merkezi öğrencisi olduğu öğrenilen kızını bıçakladı. Küçük kız E.K. kanlar içinde kalırken, elleri kanlı anne S.K. apartmandaki komşusuna giderek kızını bıçakladığını söyledi.

KÜÇÜK KIZIN VÜCUDUNDA BIÇAK İZLERİ SAPTANTI

Olayı duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri iddiaya göre vücudu defalarca bıçaklanan küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

"CİNNET GETİRİP BIÇAKLADIM"

Gözaltına alınan S.K.'nın ilk ifadesinde pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Cinnet geçirdiğini belirten S.K., "Cinnet getirip bıçakladım, pişmanım" şeklinde konuştu.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Savcılık incelemesinin ardından ölen kızın cesedi otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.