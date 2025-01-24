Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Tarihi Eser Operasyonu: 3 Gözaltı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nın Şarköy ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda, uyuşturucu madde ve tarihi eser olduğu değerlendirilen silahlar ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar kapsamında, Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı ve sivil ekipler tarafından müşterek düzenlenen operasyonda, Şarköy Mürefte Mahallesi'nde ikamet eden F.B. ve M.B. isimli şahısların 4 ayrı adresteki evlerinde arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramalar neticesinde, 2 bin 870 gram bonzai, 375 mililitre amfetamin (bonzai yapımında kullanılan sıvı madde), 35 gram amfetamin (bonzai yapımında kullanılan katı madde), tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 adet silah, 3 adet kama ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda, F.B., M.B. ve H.K. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilmek üzere işlemleri başlatıldı. - TEKİRDAĞ