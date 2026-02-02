Tekirdağ'da uyuşturucu ve silah operasyonu: 4 gözaltı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği iki ayrı operasyonda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tüfek ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, uyuşturucu tacirlerine ve ruhsatsız silah bulunduran şahıslara yönelik Ayaspaşa Mahallesi'nde iki ayrı operasyon düzenledi. Ayaspaşa Mahallesi Yakamoz Sokak'taki bir ikamete düzenlenen baskında G.C., B.C. ve M.C. isimli şahısların üzerinde yapılan aramalarda 3 parça halinde toplam 34 gram sentetik kannabinoid emdirilmiş tütün ele geçirildi. Aynı mahallede başka bir adreste ve içeride bulunan S.Ü.'nün üzerinde yapılan aramada da 33 adet sentetik ecza hapı ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı. Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - TEKİRDAĞ